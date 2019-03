Kerli Kõiv: valla dilemma: kas eelistada munitsipaal- või erakooli?

Riik kehtestas uuest aastast erakoolidele rangemad reeglid, mille seas on ka nõue, et kool peab saama heakskiidu kohalikelt vallavõimudelt. See toob segadust kohalikule tasandile, mis viimasel ajal on esile kerkinud Krabi kooli näitena.

Eesti tugevus on solidaarne haridus, mis kõigile kättesaadav ja tasuta – eeltingimusi seadmata. See on põhiseaduslik kohustus.

Ei tohi unustada, et uued erakooliseaduse sätted esitavad erakoolidele märksa rangemad reeglid. Vald ei saa teha otsust ainult heatahtlikkusest, vaid lähtuma olukorrast, enamuse huvidest, võimalustest ja tulevikuväljavaatest.

Hinnates näiteks Krabi erakooli vajalikkust, tuleb hinnata hetkeolukorda vallas. Seisukoha andmiseks tuleb vaadata, mis olustikus tegutseme ning kuhu oleme teel, silmas pidades sedagi, millised otsused võivad oodata vallavolikogu ees lähima viie aasta jooksul.

Kui erakool aitaks täita järgmisi nõudeid, toetaks vald seda igal juhul, aga paraku on Rõuge vallas vallakoolide seis mitmes mõttes liigagi eeskujulik.

Tuues põhjenduse, et erakool tagab mitmekesise õppe, tuleb arvestada faktiga, et vallakoolides on mitmekesisus tagatud. Rõuge vallas tegutseb viis kooli kuues hoones. On 189, 60 ja kolme õpilasega kool ning Ruusmäe nii-öelda õppekeskus. Mõniste koolis on muusikapesa, Haanja kool aga pakub võru keele ja kultuuri lisaväärtust. Koolides on tugev kodanikuõpetus, samuti toimivad mitmesugused õppimisviisid.

Haridus ei ole ärimudel, mille tulemust arvestame kasumlikkuses, töökohtade arvus ja maksude laekumises.

Kui Krabi kooli puhul on huvi toetada toimetulekuraskustes peredest lapsi, pakkudes õpilaskodu võimalust, tõstatub dilemma sotsiaal- ja haridusvaldkonna vahel. Sellistest peredest laste puhul ei ole valla eesmärk eraldada lapsed peredest, vaid arvestatakse nende õigust elada kodus. Pigem on vajadus suurendada sotsiaalteenuste mitmekesisust, alati ei pea last eraldama kodukoolist. Kitsikuses perede laste pealekasvu ei saa vald kuidagi kinnitada, sest see oleks vastuolus praeguse sotsiaalvaldkonna arengusuundadega, valla arengukavas kokkulepituga ning kaasava hariduse arenguga.

Erakooli toetamine oleks põhjendatud, kui see tagab hariduse parema kättesaadavuse. Statistika on taas halastamatu: Rõuge vallas on viis vallakooli kuues õppehoones. Koolid asuvad piirkondade keskustes. Nende vahemaad jäävad üksteisest piirkonniti 8–10 kilomeetri kaugusele. Haridus munitsipaalkoolides on tasuta ja transport tagatud.

Rõuge vallas on iga 57 õpilase kohta üks vallakool, mis tähendab, et Eesti mõistes on Rõuge vallas hariduse kättesaadavus parimate seas. Meist veel madalamate näitudega on ainult saared – Vormsi, Kihnu ja Ruhnu. Võttes arvesse ainult munitsipaalkoolid, lisandub siia loetellu veel juurde vaid Setomaa ja Lääneranna vald.