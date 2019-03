Ehete väljanägemisel ja kandmisel on seos

Hõbeda saab kõige lihtsamalt puhtaks sidrunhappega

Vene ajal oli rahva seas levinud moodus puhastada hõbedat hambapulbriga. «Hambapulber on sisuliselt kriidipulber. See toimib, kuid tuleb arvestada, et see on abrasiivne ja kraabib ehet – teeb puhtamaks, aga kulutab ja matistab pealmist pinda. Kui nõnda pidevalt teha, on aastate pärast kulumisjäljed näha,» hoiatab Harvi Varkki.

Omal ajal puhastas ta kunstiinstituudi tudengina esimesed hõbeasjad tugeva ventilatsiooniga spetsiaalses ruumis väävel­happe, vanarahva keeli lõngaõli abil.

«Elektripliidil soojendati roostevabas või seatinast nõus väävelhappelahust, kus keedeti hõbedast ehteid – need läksid ilusti puhtaks ja valgeks,» ütleb kunstnik. Ta lisab, et seljas olnud rõivastelt võis pärast sellist protseduuri leida küll väikeseid auke sealt, kuhu hape oli pritsinud.

Varkki märgib, et tänapäeval on kaubandusvõrgust saada spetsiaalseid ehete puhastusvahendeid nii vedelikuna, millesse ehteid ligunema panna, kui ka immutatud pehmete lappide kujul. Kuid ta ise soovitab koduseks puhastusvahendiks hoopis lihtsasti kättesaadavat sidrunhapet.

«Olen lugenud primitiivsetest töömeetoditest, kus puhastamiseks kasutati sidrunitest saadud hapet. Vahemere maades ja Aafrikas kasutati sidruneid aasta­sadu tagasi esemete puhastamisel. Näiteks kullavalu lõppviimistlusprotseduur sisaldas Aafrikas ka sidrunivees kuumutamist,» kõneleb Harvi Varkki.

Sidrunhape on aga sidruni mahlast veelgi tõhusam. Enne kui oksüdeerunud ese happesse panna, tuleks eemaldada mustus mehaaniliselt: nühkida ehet harjakese või svammiga soojas seebivees, nii eemaldub kandja higi ning lahtine mustus.

Seejärel võtta kuumakindel klaasnõu, emaileeritud kopsik, mille email on täiesti terve, või roostevaba nõu, mille kohta on teada, et tegu on kvaliteetse roostevaba materjaliga. Nüüd tuleb valmistada 10–15-protsendine sidrunhappelahus. «Lahus kuumutada umbes 80 kraadini, sel temperatuuril on näha auru, panna ehted sisse ning kuumutada neid veidi – otseselt keema ei ole vaja lasta,» õpetab Varkki.

Pärast happes kuumutamist tuleb loputada ehet puhta veega.

Kui ehetel peaks olema õrnu kivisid – türkiisid, korallid, pärlid –, siis neid kuumutada ei tohi. Sellised iluasjakesed tuleks Varkki sõnul viia puhastamiseks juveliiride kätte.

«Osa kive, mõned poolvääris­kivid ja klaas siiski kannatavad kuumutamist, aga see tuleks kindlasti enne kindlaks teha,» täpsustab kunstnik. Virumaa Teataja