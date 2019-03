Räpinalane veab puude pärast vallaga vägikaigast

Kõik oli tore, kuni 2016. aastal sai Mäela teada, et park määrati spordirajatiseks. Ta hakkas asja uurima ja kutsus tollased vallaametnikud selgitusi andma, aga mingit kasu sellest ei tulnud, sest juba mullu suvel lennutatigi pargis kettaid. «Puud on nüüd ära lõhutud ja see on kurb. Miks oli just see rada vaja siit läbi viia?» ohkas Mäela. Samuti ei saa nüüd sinna enam puid istutada. Mäela sõnas, et õnneks saavutati kokkulepe, mis lubab parki veel ühe tamme kasvama panna. Mees ise aga tahaks neid juurde viis.