Teoks saab erakordne olümpiaad

Käst on nii Urvaste kui ka Valga Jaanikese kooli direktor, mõlemas õpivad tuge vajavad õpilased. Ta julgeb väita, et varem lihtsustatud õppekava järgi õppivatel ehk LÕK-lastel sellist võimalust olnud. «Terve sügis kulus, et koolides ja kohapeal seda tutvustada. Valga Jaanikese ja Urvaste kool pole kunagi ühelgi sellisel käinud. Tuge vajavate õpilaste koolid teevad omavahel väiksemaid jõukatsumisi, aga maakondlik olümpiaad, kus osalevad LÕK-õpilased, on esmakordne.»