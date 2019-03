Subaru autodel avastati piduritule viga

Põhjamaades Jaapani autofirma sõidukite maaletoomisega tegelevast firmast Subaru Nordic AB öeldi, et autode seekordne tagasikutsumine puudutab ka kuut Põhjala riiki, nende seas Eestit.

«Esialgsete arvutuste järgi puudutab see 16 000 autot meie kuuel turul ning Eesti moodustab tavapäraselt 10 protsenti kogumüügist,» rääkis pressiesindaja.

Subaru Nordicu pressiesindaja märkis, et viga puudutab ennekõike Subaru Forester, Impreza ja XV linnamaastureid. Ta ütles sedagi, et Outbacki mudeleid tagasi ei kutsuta.

«Arvu mõttes on see suurim tagasikutsumine,» tunnistas Subaru pressiesindaja oma kommentaaris uudisteagentuurile AFP.

Praegu kogub ettevõte teavet võimalike varuosade tarnimise kohta. Niipea kui see on tehtud, lubas firma alustada tagasikutsumiskampaaniat ning hakata omanikke sellest teavitama.

Jaapani autofirma teatas neljapäeval, et tagasi kutsutakse 306 728 Impreza ja Foresteri mudelit Jaapanis ja ülejäänud 1,96 miljonit sõidukit Põhja-Ameerikas ja muudes regioonides.

Ettevõte ei täpsustanud tagasikutsumise kulu, kuid ärileht Nikkei vahendas, et see on ootuste järgi umbes 10 miljardit jeeni (90 miljonit dollarit).