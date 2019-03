Tööstus tüürib lahkhelide saatel pankroti suunas

Eesti Lihatööstuse nõukogu liige Urmas Laht väitis, et osa endistest ja praegustest ühistu liikmetest esitab tema ja firma kohta meedias emotsioonidel põhinevaid valeväiteid. Suurt pahameelt tekitavad Lahele just lihatööstuse nõukogu endise esimehe Teet Soormi väited. «Soormi sapised kommentaarid ei vasta tõele ja mind proovitakse lihtsalt pankroti eest vastutajaks teha.»

Kui Soorm jagas infot, et lihatööstus on Saimre Seakasvatuse OÜ-le ja Kupna Mõisa OÜ-le võlgu 200 000 eurot, siis Lahe sõnutsi jääb see summa umbes 80 000 euro juurde.