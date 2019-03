Riigikogust välja jäänud Heimar Lenk: erakonnalt ma toetust ei saanud

Võru-, Valga- ja Põlvamaal kandideerinud Lenk märkis, et kampaania oli temal vaid individuaalne. «Erakonna poolt ma reklaami ega toetust ei saanud. Kuulun ikka niinimetatud põlis-savisaarlaste seltskonda, kes on Keskerakonna uue peajoonega tihti vastuolus,» ütles ta. «Nii et partei peakorteril oli mind reklaamiga toetada raske, aga tuhatkond häält oli Kagu-Eesti nimekirjale väga ahvatlev. Niisiis saingi lihtsalt partei toetajaks.»