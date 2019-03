Valga lasteaia Walko remondiks välja kuulutatud riigihankele esitas pakkumuse 11 ettevõtet. Need olid AS Eviko, OÜ A.K.Montage, OÜ Tarvaprojekt, OÜ Lasten Ehitus, AS Brick, OÜ Timorvara, OÜ Agretten, OÜ Rennes, AS Valmap Grupp, OÜ Tarva-Ehitus ja OÜ KVL Ehitus.