Hulkuv koer ründas Valgas naist

Valgalanna Maire jalutas koeraga Pedeli jõe ääres täna hommikul kella poole üheksa paiku. Ühel hetkel märkas ta, et Pedeli 10 asuva maja juurest tuleb mäest alla hundikoer. «Ma nägin, et suur koer oli, võtsin oma koera kohe sülle. Luusis meie juures natuke ringi, mõtlesin, et ta läheb ära, ajasin ka kergelt minema. Hakkasin üle silla tulema, siis ta hakkas juba üles hüppama ja koera sabast näksama. Kui saime sillast üle, hakkas jant pihta. Ta hakkas üles hüppama, rebis mul mütsi ära, jopel kapuutsi ripendama,» kirjeldas naine.