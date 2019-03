Põlvamaa pensionäri koduks on saanud vangla

Ametlikult kodutu, kunagi Murru vanglas 7. klassi lõpetanud Ahti Liivoja ilmus Ahja kanti 6-7 aastat tagasi, peatudes seal vanglavälisel ajal oma ainsa sõbra pool. Pärit on ta teadaolevalt endisest Veriora vallast. Tööl pole Ahti ametlikult kunagi käinud, kuid on osalenud abitöödel taludes, korjanud marju ja käinud metsatöödel.

Viru vangla poolt 2016. aastal kohtule saadetud iseloomustuses kirjutatakse Ahti kohta nõnda: «Isik käib pidevalt vargil, isegi siis, kui otseselt vajadust ei ole. Viimati osales ta vägivallaga röövis küll 1998. aastal, kuid pidev majadesse sissemurdmine ja varastamine on ohtlikkuse näitaja. Isik on harjunud nii elama ja ei näe põhjust elustiili muuta.»

Vanglast välja ei tahagi

Ahtile endale näis vanglaelu pikka aega sobivat, sest kui kohus on varasemalt arutanud tema vangistusest ennetähtaegset vabastamist, on mees ise öelnud, et eelistab jääda vanglasse. Näiteks 2013. aasta juunis, kui Ahti oli veetmas 10-kuulist vangistust Tartu vanglas ja kohtul tuli otsustada tema ennetähtaegse vabastamise üle, soovis mees talle mõistetud aja päevapealt lõpuni istuda. «Kohus aktsepteerib kinnipeetava soovi vangistuses enda karistuse lõpuni ärakandmiseks ja Ahti Liivojat vangistusest tingimisi ennetähtaegselt ei vabasta,» kõlas Tartu kohtuniku Heli Sillaotsa tookordne kokkuvõte.

Mingisugune nihe tema mõtteis toimus aga 2016. aastal, mil ta Viru vanglas kandis aasta ja kuue kuu pikkust vangistust kümnekonna sissemurdmise-varastamise ning mainitud Kärsa küla maamaja mahapõletamise eest. Kui Viru maakohus 30. augustil 2016 Ahti ennetähtaegset vabastamist arutas, avaldas mees seekord ka ise soovi tingimisi varem välja saada. Samas ta möönis ka ise, et tal pole kodu, kuhu vanglast minna. Ainus, kes ta vastu võtab, on Ahja kandis elav sõber, kes on teda aastaid aidanud. Kohus jättis ta toona siiski vanglasse.

Uued sissemurdmised sel sügisel?

Ahti Liivojal praegu käsil olev üheksa kuu pikkune vangistus saab läbi tänavu augusti lõpus. Mis siis edasi saab, on Valve Luude sõnul juba ette teada – paari kuu jooksul pärast mehe vabanemist pannakse Ahja kandis toime ridamisi sissemurdmisi ning kui ilmad juba talviselt külmaks muutuvad, kukub Ahti taas sisse, võetakse vahi alla ja küllap saadetakse tagasi vanglasse.

«Tema eesmärk oli, et kui läks külmaks, siis ruttu-ruttu palju sisse murda, et saaks sooja (s.t vanglasse - toim),» sõnab üks endise Ahja valla sotsiaaltöötaja. Seda, et mees talvekülmade saabudes varastamisel «hooletuks» muutub ja sel viisil vahele jääb, on Ahti kohalikele sotsiaaltöötajatele ka ise tunnistanud.

Ühegi valla eestkostel Ahti Liivoja pole ning sestap ei ole teda ka näiteks mõnda hoolekandeasutusse paigutatud. Mees ise on selles osas olnud vastuoluline, sest kui ühelt poolt on ta endist Ahja valda süüdistanud, et seal tema eest pole hoolitsenud, siis teisalt on ta lubanud ravimiteks vajaliku raha eest viina osta. Ahti on alkohoolik.

«Meie sotsiaalnõunik vedas talle toidupangast toitu, siis ta muretses talle voodi ja madratsi, aga senikaua kui ta selle muretses oli mees juba kinni pandud ja ei olnudki madratsit kuhugi viia,» meenutab Ahja vallavalitsuses töötanud Valve Luude.

«Mida siis edasi teha inimesega, kellele karistused ei mõju?» küsib Valve ja vastab: «Minu meelest peakski selline inimene eluks ajaks vangi jääma ja seal mingit tööd tegema.»