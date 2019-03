Äsjasel Eesti Vabariigi aastapäevaaktusel tunnustati Valgamaa lasterikaste perede ühingut Valga valla aastaringi tiitliga. Milliseid tundeid see tekitab?

See oli suur üllatus. Ühing on tegutsenud 16 aastat ja hea, et seda tööd, mis tehtud, on märgatud ja tunnustatud. See tekitab hea tunde, et seda, mida teeme lasterikaste perede heaks, on vaja.