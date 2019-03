See oli 2017. aasta detsembris, kui Otepää kesklinnas asuv kohvik l.u.m.i pani uksed kinni. «Võetud on väike hingetõmbepaus. Loodame uuel aastal uue hooga jätkata ühel või teisel moel,» ütles Täär toona.

Mullu suvel nentis ta, et ilmselt on restoraniäri tema jaoks minevik. «Elus on paljudel asjadel oma aeg. See on juba raamatute raamatuski kirjas,» vastas Täär piiblile viidates küsimusele, millest müügiotsus tingitud oli ja kas restoraniäriga ongi tal nüüd kõik. Samas avaldas endine restoranipidaja lootust, et maja jätkab millalgi tegutsemist söögikohana.