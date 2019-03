«Äärmiselt loll vigastus! Algul arvasime, et hullu pole, küll paraneb paari päevaga ära. Aga selgus, et mida aeg edasi, seda hullemaks läheb. Tuli jalale anda täielikku puhkust, see hakkas vaikselt aitama. Otepääl hüppasin veel süsti abil, Seefeldis seda õnneks enam vaja ei läinud. Valu kadus täielikult päev-paar enne MMi suure mäe kvalifikatsiooni,» selgitas Aigro.