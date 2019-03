Sibulatee aarded on kokku kogutud

«Sibulatee 10-aastaseks saamise puhul on 2019. aasta jooksul plaanis mitu ettevõtmist. Neist esimene, mis haarab nii kohalikke elanikke kui ka külalisi, on Sibulatee 25 aarde kampaania. Idee saime muinsuskaitseameti loodud mängust «Eesti 100 aaret» ning nii liidamegi oma aarded Eesti 100ga,» selgitas MTÜ Sibulatee eestvedaja Liis Lainemäe.

Konkursi esimene etapp on nüüd seljataga ning üle viiekümne inimese esitas oma nägemuse avastamist väärt kohtadest. Nende seas on nii tähelepanuväärseid loodusobjekte kui ka inimkätega loodud kunstiteoseid. Näiteks on esitatute seas Välgi metsad, sibulakülad ja Peipsi järv.