Eestis kogub hoogu leetritesse haigestumine

«Olukord leetritega on kogu maailmas jätkuvalt murettekitav,» ütles ameti epidemioloogilise valmisoleku nõunik Irina Dontšenko. Nimelt näitavad Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmed, et eelmisel aastal Euroopa regioonis haigestumine leetritesse kolmekordistus ja registreeriti üle 82 000 haigusjuhu. 72 inimest suri.

Kuigi vaktsineerimise ja autismi vahelise seose puudumist on tõestanud korduvalt mitmed uuringud, levivad kahtlused ja hirmud rahvasuus endiselt. Just sel põhjusel viisid Taani teadlased läbi ühe kõige põhjalikuma autismi ja leetrivaktsiini seost vaadelnud uuringu, mille tulemused avaldati sel nädalal. 657 461 last hõlmanud uuring tõendas taas, et autismi ja leetrivaktsiini vahel puudub igasugune seos.