Valga vallasekretär avaldas muusikavideo

Loo originaal pärineb aastast 1989 ja seda esitab nõukogude ajal Venemaal alguse saanud ansambel Miraaž (Мираж).

Kikkase sõnul on see lugu pärit tema lapsepõlvest. «See oli populaarne, kui olin 6–7-aastane. Mäletan, et meie kodus olid Estonia kõlarid ja komplekt võimendi ja makkidega. Isa oli kvaliteetse heli austaja. «Musika nas svjazala» kostis just nendest kõlaritest ja jäigi kummitama…»

Ühel päeval rääkis ta sellest laulust sõber Rain Aunapuga, kes on andekas videograaf. Aunapu tehtud on video kaameratöö ja montaaž. Heli on linti võetud Läti Valkas asuvas Andris Niklavicsi helistuudios. «Poolnaljaga ütlesin: «Rain, teeme sellest laulust video. See oleks vägev!». Ta nõustus kohe. Julgen väita, et ka temale oli see huvitav väljakutse.»

Video ülesehitus ja stilistika ei ole juhuslik. «Tahtsime rõhutada ajastutruud keskkonda. Kohati on sellesse põimitud ka humoorikaid kaadreid. Kõik riided ja aksessuaarid on päris tolle ajastu omad. Neid asju oli päris keeruline leida, kuid saime hakkama,» lausus Kikkas.

Kõige energiamahukam oli Kikkase sõnul episood Võrumaal asuva Linda rahvamaja laval. Saal sai valitud selle järgi, et seal oli laval Zaporožets, mis videosse kaasati. Rahvamaja episoodi filmimine kestis ligikaudu kaheksa tundi järjest.

Kikkast pioneeririietes näitav osa on filmitud jaanuarikuus. «Seal oli toatemperatuur ligilähedane sellele, mis väljas. Mäletan, kuidas võtete ajal oli nii jahe, et hambad plagisesid. Rain tegi vahel märkusi, et minu värisemist on videos näha. Siis käisin korraks puhuri juures end soojendamas ja jätkasime filmimisega.»

Kikkas soovib tänada kogu meeskonda ja kõiki, kes teda toetasid ja innustasid. «Uskumatult soe tunne on lugeda positiivseid kommentaare ja häid soove inimeste poolt!»