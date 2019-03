Vaiko Eplik andis Lüllemäel kontserdi

Kohaletulnuid tervitas hubaselt kaetud lauakestega sisustatud saal, kust ei puudunud lilled, küünlad, aurav piparmünditee ning maiustusedki. Vaiko Eplik tõdes, et see on ta esimene kord esineda Lüllemäel ning selle auks laulis ta tuntud Kagu-Eesti juurtega lugu «Väikeste linnade mehed on lollakad».