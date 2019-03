Põlvamaa töömessil on saadaval 150 töökohta

Neljandat korda toimuval messil on oma tööpakkumistega väljas ligi veerandsada tööandjat ja saadaval 150 töökohta. Pakkumisel on nii suvised hooajatööd kui pikaajalise lepinguga töökohad.

Lisaks Põlvamaa tööandjatele on messil kohal ka tööandjad ka Võru-, Tartu- ja Valgamaalt. Tööotsimise, karjääri- ja haridustee valikute osas saab küsida nõu töötukassa karjäärinõustajatelt. Oma teenuseid ja võimalusi tutvustavad erinevad koostööpartnerid, kohal on kutsekoolid ja gümnaasium.

Eesti Töötukassa Põlvamaa osakonna juhataja Katri Mandel ütles, et seekordse messi teevad eriliseks noorteala ja vanematele inimestele mõeldud IT töötuba. „Noortealal räägitakse kaasaegsetest tööle värbamise viisidest, töötamisvõimalustest välismaal ja sellest, kuidas teha karjääri juba õpingute ajal. Päeva juhivad noored Põlva Gümnaasiumist,“ rääkis Mandel.

Mõeldud on aga ka vanematele inimestele – messil tutvustab digioskuste kasutamist Räpina Aianduskool ja toimub õpituba sihtrühmale 50+, et julgustada neid õppima digiasju. Osalejatel peab olema kaasas ID-kaart ning pin-1 ja pin-2 koodid.

„Tehnoloogia kasutamise oskus on muutunud tööl aina olulisemaks, mis paneb neid, kes ei ole senini tehnoloogiaga kokku puutunud tööturul keerulisemasse olukorda. Lihtsamaid protsesse tuleb arvutiga täna teha juba pea igal töökohal. Et uue aja tööd mõistust kokku ei jooksutaks, tuleb oma isiklikku tarkvara uute teadmistega värskendada,“ rõhutab Mandel ja lisab, et töötukassa pakub tasuta koolitusi ka töötavatele inimestele.