Põlvamaalased arutavad Euroopa kultuuripealinna programmi üle

“Meie kavandatav kultuuriprogramm puudutab väga erinevaid teemasid alates pärimuse ja oskuste põlvest põlve viimisest kuni vaimse tervise ja globaalse loodushoiuni. Sündmused, mis tiitlivõidu korral nii Tartus kui Lõuna-Eestis toimuvad, on seega mõeldud meile kõigile,” selgitab Kask, kes on ka Tartu 2024 kandidatuurimeeskonna vastutav projektijuht.

Euroopa 2024. aasta kultuuripealinn Eestist selgub käesoleva aasta augusti lõpus. Hetkel arendatakse välja mahukat lõppvooru kandidatuuriraamatut ning valmistutakse rahvusvahelise žürii hindamisreisiks. Tartu taotleb Euroopa kultuuripealinna tiitlit koos 19 Lõuna-Eesti omavalitsusega ning tänaseks on kandideerimise protsessi kaasatud ligi tuhat erinevate elualade esindajat; valmivat lõppvooru taotlust aitab järjepidevalt koostada umbkaudu sada inimest.

Euroopa kultuuripealinn on Euroopa suurim kultuuriprojekt. Tiitlit antakse välja 1985. aastast ning igal aastal kannab seda kaks linna Euroopa eri riikidest. Konkursi sihiks on innustada kultuurist kantud arengut nii professionaalsel kui kogukondlikul tasandil. Tiitli pälvinud linn alustab programmi elluviimist kohe pärast korraldusõiguse võitmist - tiitliaasta on seega vähemalt neli aastat kasvanud kultuuri-, kunsti-, ja haridusprogrammi ning turundustegevuste kõrgpunkt.