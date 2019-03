Võrumaale plaanitakse 200 km pikkust motorada

Kuna maaomanikud üldjuhul ATVga või talvel mootorsaaniga hobisõidu tegijaid oma väljadele või metsa alla «paarutama» eriti lubada ei taha, on Rõuge vallavolikogu keskkonnakomisjon, mida Alar Johanson samuti juhib, juba aasta aega kaasanud huvilisi, et koostöös rajada Missost Mõnisteni kulgev rada, kus motorahvas saaks legaalselt ühe pika ja väljakutseid pakkuva maastikusõidu ette võtta.

Nüüd on seltskond, kuhu kuuluvad lisaks motohuvilistele ka RMK ja loodushoidjate esindajad, jõudnud nii kaugele, et rajakoridori esialgne plaan on kaardile maha märgitud. Rajakoridor on sõltuvalt oludest kolme kuni kümne kilomeetri laiune ning kulgedes sinka-vonka läbi Lõuna-Võrumaa ulatub selle pikkus paarisaja kilomeetrini.