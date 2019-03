Monika Rogenbaum: maaelu eestvedajad ootavad vallavõimult tuge

Paljudes külakogukondades mõisteti juba paarkümmend aastat tagasi, et kodupaigas positiivsete muutuste esile kutsumine sõltub vähemalt osaliselt elanikest endast. Taipamine tõi kaasa arutelud kohtadel, külavanemate valimisi ja ümarlaudu, arengukavasid, talgu- ja külapäevi. Taasavastati kodukantide väärtusi, elustati vanu ja loodi uusi traditsioone.

Taheva piirkonna külad läksid tollase ärkamislainega kaasa, mistõttu ilmselt oli just see kant haldusreformijärgses Valga vallas ka esimeste seas, kes nägi muutunud olukorras vajadust uue külade arengukava koostamise järele. Oma mõtte- ja kirjatööga oleme nüüdseks ka valmis saanud. Samas tempos on püsinud Sooru küla, arengukava koostamisega hakkab tegelema Lüllemäe rahvas.

Taheva kandi kogukonnad otsustasid, et tulevikunägemus on väärt läbimõtlemist ja kirjapanemist ning seda tehti teadlikumalt ja eesmärgistatumalt kui kunagi varem. Põhjuseks ikka reaalne vajadus kogukonna suutlikkust tõsta, sest väga paljuski tulebki nüüd ise hakkama saada. Seadsime eesmärgid, ülesannete täitjadki on määratud kogukonna seast. Pürgime säästliku ettevõtluse, tugeva kogukonna ja väärt elukeskkonna poole.

Küla-, aleviku- ja asumivanematele tuleb ette näha kulude hüvitamine, milleks praeguses vallaeelarves pole kahjuks sentigi.

Eriline tähelepanu läheb paaril aastal Taheva, Karula ja Mõniste koostöövõrgustikule.

Kotuse koostöövõrgustik sai alguse viis aastat tagasi, et suurendada piirkonna majanduslikku elujõudu ning leida uusi elanikke ja külastajaid. Kõige suurem kitsaskoht on olnud palgalise eestvedaja puudumine. Suurepärane, et meil on inimesi, kes vabatahtlikena iga päev kogukonna tegevustesse panustavad, aga põhitöö kõrvalt on paratamatult ajavarud piiratud.

Taheva kant on harjunud tegema pidevat projektitööd ning kasutama kogukondliku arengu huvides oma kontakte. Nüüd aga saab Kotuse koostöövõrgustik kaheks aastaks innustunud koordinaatori – Rasmus Onkeli, kelle tööd on võimalik ka tasustada. Seega on piirkonna ettevõtteid, mittetulundusühendusi ja inimesi edaspidi näha ja kuulda senisest rohkem nii veebis, trükistel, koosolekutel, laatadel kui ka üritustel. Võtame hea meelega vastu külalisi, tutvustame kodukanti, aitame kohaneda. 2019. aasta suursündmuseks loodame kujundada suvise Kotuse uma üülaada Harglas.

Taheva kandi külade arengukava näeb ette ka edaspidi külapäevade, talgute ja õppereiside korraldamist. Rõhku pannakse Parmu ökoküla elujõulisuse tugevdamisele, Koikküla puhkeala arendamisele, Hargla kiriku remondile, piirkonna visuaalse atraktiivsuse ja heakorra tõstmisele. Soov on tähistada väärikalt Hargla kihelkonna 325. aastapäeva, jätkata noorte ellu kutsutud võrkpalli- ja kalapäeva traditsiooniga, luua kultuurisuhted Läti linna Gaujienaga. Loomisel on puukäsitööettevõte ja kohaliku toidu tooraine töötlemise keskus. Endisesse Hargla postkontorisse plaanitakse hostelit, töös on Ööbiku Ürditalu arenguplaanid.