«Aeg on teinud oma töö, ahju tuli on vana kerise läbi põletanud,» rääkis Võru linnasauna majandava OÜ Stoksund juht Raul Rästa. «Kerist on mitu korda parandatud, kuid kaua sa ikka jõuad seda teha?» Vana keris lammutatakse nüüd ja uus ehitatakse juba lähinädalatel üles.