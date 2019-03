Endisest narkodiilerist sai piirilinnas vaimulik

Kümme aastat hiljem on sama mees koguduse juht, ontlik pereinimene, lööb vabatahtlikuna kaasa sotsiaalprogrammides ja jätkab poolelijäänud haridusteed. Tänavu täitub tal kuus aastat kainust kõigist narkootilistest ainetest. «Selle ajaga on taastunud kõik, mis oli enne puruks. Suhted emaga, õega, teiste lähedastega, võlakoormad – kõik on silutud. Väikse ajaga on suur rõõm ja ühtsus tulnud meie pere keskele.»