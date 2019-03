Põlvamaa lihatööstus läks pankrotti

Ometi kuulutas Tartu maakohus reedel välja ühistu pankroti, sest leidis, et võlgnik on püsivalt maksujõuetu. Pankrotihalduri andmete järgi tegutses ühistu kahjumiga. Lihatööstusel on vara hinnanguliselt 998 255 euro ja kohustusi vähemalt 1 942 558 euro ulatuses. Nimetatud kohustusele lisanduvad võlgnevused töötajatele, mille täpne suurus selgub töölepingute lõpetamisel.