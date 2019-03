Võru jalgpallurite Esiliiga B hooaeg algas kaotusega

Helios läks küll Kert Joakiti ja Eduard Desjatski väravatest 1:0 ja 2:1 juhtima, aga teise värava ajal oldi Arlet Raha eemaldamise tõttu juba kümnekesi. Meeskonnal tuli vähemuses mängida 75 minutit ehk enamik mängust.

«Eks see mängu alguse punane kaart rikkus mängu kohe ära ja loomulikult ka meie enda päris mitmed lihtsad eksimused,» ütles meeskonna peatreener Jaanus Vislapuu.

Teisel poolajal üritas Helios veel mängu päästa ja Ragnar Rebane lõi ka kaks väravat, aga lõpuks kaotati ikkagi hokiskooriga. «Saime teisel poolajal vahepeal surve peale. Loomulikult vähemuses mängides ja kõrgelt pressides oli ülisuur risk, aga me vähemalt proovisime. Seekord ei õnnestunud,» lausus Vislapuu.

Järgmine mäng on Heliosel nädala pärast võõrsil Nõmme Kalju U21-ga.

Ees seisab väljakutseterohke aasta

Vislapuu sõnul on Võru meeskonna miinimumeesmärk tänavu liigasse püsima jääda, hea õnnestumise korral loodetakse end leida aga tabeli esimesest poolest.

Esimestes mängudes on Heliosel puudu mitu põhimeest, kes veel saaliliigas mänge jätkavad. «Arvan, et võib-olla on hooaja algus seetõttu pisut krobeline, aga ma loodan, et mida mäng edasi, seda paremaks läheme,» lausus Vislapuu.

Klubi vastne kunstmuruväljak on lubanud hooajaks varasemast paremini valmistuda. «Oleme saanud treenida väljas täismõõtmetes väljakul. Need mängijad, kes on Võrus, on saanud teha korraliku ettevalmistuse, samuti on toimunud ühistreeningud Tartus,» rääkis Vislapuu.

Meeskonna tuumik on enam-vähem samaks jäänud. Olulisemad lahkujad olid Nõmme Kalju U21 meeskonda laenule läinud Sander Taan, Tartu Welcoga liitunud Andres Verst ning karjääri III liigas FC Vastseliinas jätkav Jürgen Kolk. Vastukaaluks on pärast pooleaastast pausi meeskonnas tagasi kogenud Sergei Starovoitov, Tartu Heliosest tuli Eesti U18 koondislane Karlis Karro ning lisandus ka Võru JK kunagine mängumees Lauri Pilv, kes paaril viimasel aastal mänginud Soomes. Uued mängijad on veel kaks väravavahti ning lisandunud on ka neli-viis oma U17 meeskonna noorukit.