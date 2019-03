Riik kutsub üles tunnustama parimaid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid

Haridus- ja teadusminister Mailis Repsi sõnul on õpetajaameti väärtustamine ministeeriumi kõige olulisemate tööülesannete pingerea tipus. „Olen südamest tänulik õpetajaile, kes on viinud meie hariduse tippu, nad kõik väärivad tunnustust. Riikliku hariduspreemiaga saame esile tõsta aga parimatest parimaid, kes on teistele eeskujuks ja meelitavad oma tööga tänaseid noori õpetajaametit omandama.“

Aasta õpetaja gala “Eestimaa õpib ja tänab” on haridusvaldkonna aasta tippsündmus, mille eesmärk on riiklikul tasemel tõsta esile haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, kes panustavad noorte heasse käekäiku ning kelle töö on teistele eeskujuks. Tunnustuse saajad on viimase kolme aasta jooksul silmapaistvalt aidanud kaasa õpilaste individuaalsele ja sotsiaalsele arengule ning kelle kogemus väärib esiletõstmist ja jagamist.