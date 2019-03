Taheva noortekeskuses on ametis uus noorsootöötaja

Madlile meeldib noortega töötada ja seetõttu sujub ka Tahevas koostöö noortega hästi. Tema arvates on kohalikud noored väga aktiivsed ja tegusad ning koos nendega on võimalik midagi suurt ja vahvat ette võtta. „Taheva noortekeskuse noored on juba harjunud, et igapäevaselt toimetab nendega koos välisvabatahtlik, kellega saab inglise keelt praktiseerida. Päris paljud noored ei ole aga ise välismaale reisida saanud. Seepärast on minu üheks eesmärgiks ette võtta üks hariv projekt. Olen ise palju reisinud nii Euroopas, kui ka Aasias ja tean suurepäraselt, kui arendavad ning silmaringi avardavad on sellised ettevõtmised,“ rääkis Madli oma lähiaja plaanidest.