Uus teenusemudel tagab tuge vajavale lapsele kiirema abi

„Soovime jõuda erivajadustega laste teenuste korrastamisel sinna, et kohalikel omavalitsustel on laste ja perede toetamisel keskne roll. Nemad aitavad korraldada erivajadusega lapse vajaduste hindamise nii, et dubleerivaid tegevusi ei teki,“ seletas sotsiaalkindlustusameti teenuste osakonna arendusspetsialist Alice Juurik pilootprojekti tagamõtet.