Mulgimaa tooteid ja teenuseid hakkab eristama Mulgi märk

Mulgi märgi abil antakse Mulgimaa ühisele turundamisele hoogu juurde. Mulgimaa ettevõtjad on aastaid teinud koostööd, käies ühiselt laatadel ja messidel, nii Eestis kui välismaal. Koondumine ühise kaubamärgi alla on järgmine etapp koostöös ja kindlasti aitab Mulgimaa tegusatel ettevõtetel suuremat turgu kõnetada.

Mulgimaa Arenduskoja juhatuse esimees Dmitri Orav ütles, et koostöö ettevõtjate ja Mulgimaa arenguorganisatsioonide vahel on olnud tihe, kuid Mulgi märgiga tahetakse pakkuda uusi võimalusi, et piirkondliku päritolu tähtsustav ettevõtja saaks Mulgimaad esile tuua. «Meie jaoks on hästi äratuntav märgis abiks kohaturunduses nii ettevõtjatele kui kõigile Mulgimaal toimuvale: festivalid, kodukandipäevad ja muud. Sõna «mulgi» on juba väga palju kasutatud erinevate ettevõtete nimedes ja toote nimedes, Mulgi märgi saajad saavad piirkondlikku päritolu veelgi rohkem esile tuua.»