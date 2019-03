Võrumaa mehed päästsid põllul ekselnud proua

Lõuna prefektuur märgib oma Facebooki-lehel, et proua seikles nende kodumaja lähistel põllulapil. Esmalt hindasid talumehed proua liikumist eemalt, ent mõistes, et proua tatsab lumisel põllulapil sihitult ringiratast, viskasid mehed kruvikeerajad nurka ning läksid naisele appi. «Nad uurisid põllul ekselnud naiselt, kuhu too minna soovib, kuid naine üheselt sellele küsimusele vastust anda ei osanud. Niisamuti ei osanud naine öelda, kus on tema kodu või millisele lähedasele mehed helistada võiks. Nii ei jäänudki abivalmitel talumeestel muud üle kui meelesegaduses proua oma taluni juhatada ning sinna juba kohalikud korrakaitsjad appi kutsuda,» kirjutab prefektuur.