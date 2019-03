Rääkides põlenud kodu taastamisest, ütles ta, et kindlustuse ekspertiis on tehtud. Ta võttis arhitekti appi, et asjaajamine oleks üdini korrektne. «Kuna tahan maja juures mõnda asja muuta, siis palusin arhitekti, et ta vaataks kõik täpselt üle,» märkis Sibul. «Tahaksin, et kõik oleks läbi projekteeritud ja mõeldud, et kui ehituspakkumisi võtan, oleks see adekvaatne. Mitte nii, et ehituse käigus selgub, et mina mõtlesin nii ja ehitajad naa.»