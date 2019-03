Võrumaa ehitushanget ihkab ka Läti firma

Esmaspäeval täis saanud tähtajaks laekus hankekonkursile kuue ettevõtte pakkumine, sealhulgas üks oli kahe firma ühispakkumine. Tee-ehitajaks konkureerivad AS Nordecon, ühispakkumuse teinud GRK Infra ja Graniittirakennus Kallio Oy, AS YIT Eesti, AS Tref, AS Trev-2 Grupp ja SIA CBF Binders. Pakkumuste maksumused ei ole avalikud.