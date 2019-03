Noore ettevõtja puittooted aitavad Valgamaa tuntust tõsta

Sepa veebipoe Treefield toodetest enamik on kas puidust, puiduga seonduv või disainis looduslähedane. Metsandusharidusega mees saab innustust loodusest ning käib tihti metsas fotografeerimas. Ettevõtlust jõulukuuskede kasvatamise ja müügiga alustanuna lisas ta 2017. aastal müüki puidust kikilipsud. Nüüd leiab poest puust käekelli, puitraamiga päikeseprille, puitehteid, aksessuaare ja muud. Kokku üle 200 toote, millest vähemalt pool on mehe enda disainitud.

Kikilipsud ja kellad on nime saanud kodumaakonna paikade järgi. «Panin nimed selle järgi, et reklaamida Valgamaad. Võiks ju kohalikku elu edendada. Mõtlesin, et panen kikilipsudele ilma täpitähtedeta kohanimed ja käekelladele täpitähtedega. Siis näevad välismaa inimesed ka.»