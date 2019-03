«Eesti Maaülikool on biomajanduse ja ringmajanduse võtnud endale südameasjaks, et me suudaks väärindada seda, mis looduse abiga on toodetud maksimaalse kasuga inimesele ja minimaalse kahjuga loodusele,» rääkis maaülikooli rektor Mait Klaassen esmaspäeval Võrus peetud seminaril.