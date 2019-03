Kadri Sommer: triibuliste noorte ajastu

Kes ja kus need triibulised noorukid on? Need on meie toreda naabri lapsed, klassikaaslase lapsed, töökaaslase lapsed – meie endi lapsed. Millegipärast on nad valinud käitumismustri, mis toob kananaha ihule igale vanemale. Need on noored, kes on leidnud viisi enda tunnete ja suhtumiste väljendamiseks ning peegeldamiseks läbi enesevigastamise.