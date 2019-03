Õpilasfirma kutsub röstsaiale võid määrima mitte noaga, vaid võipulgaga

Kuid enne seda, juba laupäeval, kogutakse Võrus laadal viiekümnelt Kagu-Eesti õpilasfirmalt üks euro osalemistasu. See on korraldajate sõnul sümboolne summa, et näidata noortele ettevõtluse olemust. Võipulgad, vetikamaiused ja mikrolaineahjus valmivad koogid – noored on leidlikud ja nende tegevus paneb üha enam õpilasi mõtlema tulevikus majandusõppe peale.