Galerii: Edgar Valteri sünniaastapäeva tähistamine sai hoo sisse

Võru Instituudi välja antud raamat on pühendatud eelkõige Võrumaa loodusele, nagu ka näitusele välja pandud Edgar Valteri maalid, mida laiemale publikule varem avalikult esitletud polegi.

Võru Instituudi direktor Rainer Kuuba ütles, et raamat ilmub nii võru kui eesti keeles. „Eriliseks teeb selle raamatu veel Urvaste-pärane võru keel. Kui Edgar Valteri kujutlusmaailmas tarnamätastest sündinud pokud oskaksid rääkida, siis pole võimatu, et nad kõneleksid just selles keeles," lisas ta.