Head emakeelepäeva!

Pealegi saab internetis algatada heategevuskampaaniaid, kus osavõtlikud inimesed heal meelel annetavad oma raha nõrgemate kaitseks ja toetuseks, olgu need siis lemmikloomad või inimloomad – need, kes me kõik ju oleme, mõnel on lihtsalt paremini läinud kui teistel. Aga ärgem unustagem ka neid teisi.