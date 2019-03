Motomessil osaleb ka Võru firma

Võrust on esindatud AS Ramo, mis tegeleb Suzuki, Stelsi ja Arctic Cati kaubamärkidega. Ettevõte sai alguses Võrust, tänaseks on neil kauplused nii Võrus kui Tallinna külje all Jüris. Ramo on osalenud kõikidel Motoexotica messidel ehk 16 aastat järjest.

Motoexotica ja ILU kombinatsiooni näeb külastaja esmakordselt. Messikorraldajate sõnul on sündmuse uuenduslik formaat kantud soovist pakkuda külastajatele varasemast laiemat väljapanekut ning olla atraktiivne nii naistele kui meestele. “Ilumessi külastajaskonnas on varasemalt tooni andnud õrnema soo esindajad ning mototehnika meelitanud eelkõige mehi. Loodame, et ees ootav mess on paeluv kõigile. Ei ole ju enda tervise ja välimuse eest hoolitsemine ainult naiste pärusmaa ja tahame tõestada, et mototehnikast on huvitatud mõlema soo esindajad,” rääkis Motoexotica projektijuht Anders Urbel ning lisas, et külastajad on messile oodatud terve perega, sest uudistada saab hulgaliselt lastele suunatud mototehnikat. Lisaks antakse ka väärt nõu motospordiga alustamiseks.

Mess on temaatiliselt põimitud, et külastajatel oleks põnev ning jaguks avastamisrõõmu. ILU poole pealt on esindatud ilu- ja tervisetooted, disainerrõivad, ehted ning iluteenused. Ilumessi projektijuhi Annika Pettai sõnul saab messil tuntud brändide kõrval näiteks tutvuda ka Korea kosmeetikaga, Eesti õpilasfirma loodud meeste juuksetoodetega ja 100% looduslike ilutoodetega. Esindatud on ka vegan jalanõud, mille valmistamisel on loomsete koostisosade asemel kasutatud näiteks ananassi lehtedest toodetud tekstiili. Samuti jagatakse messil väärt nõu, kuidas enda tervist pärast pikka talve turgutada, antakse soovitusi keha vormis hoidmiseks ning tutvustatakse raskustekki, mis aitab leevendada stressi ja ärevust. Professionaalidelt saab häid nippe kevadiseks jumestuseks ning tulevastel pruutidel on võimalik tutvuda uhiuue pruudisalongiga Tartus, mis esindab kvaliteetseid pruudikleitide brände.

“Tegevusi jagub ka lavale, näiteks tutvustatakse erinevaid massaažitehnikaid, toimuvad näidistreeningud, populaarne meigibränd NYX viib tuntud meigikunstniku Anna Saare eestvedamisel läbi meigikoolituse ning naiselikku ilu ja füüsilist tugevust demonstreerivad Flight Clubi tantsijad,” kirjeldas Pettai programmi.

Motoexotical on esindatud Eestis müüdavad populaarsemad kaubamärgid, pakutakse varasemast laiemas valikus sõiduvarustust, kohal on motoklubid ning põnevat vaatamist pakub projektirataste näitus, kus parima selgitab välja žürii ning valitakse ka publiku lemmik. “Läbi aegade suurima stendiga on esindatud kultuslik kaubamärk Harley-Davidson ning publiku ees on Benelli, CFMOTO, KTM’i, Stels’i ja Suzuki uudised. Esitletakse nii mootorrattaid, ATV’sid kui ka lumesaani. Tänavu jätkub ka mootorrataste loosimise traditsioon ning üks Harley-Davidson Street Rod loositakse välja messilt loteriikupongi ostjate vahel, uue tsikli omanik selgub pühapäeval messi laval,” märkis Urbel.