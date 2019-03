VIDEOLUGU: Kuidas salat riiulis vohama panna?

«Kooli ülesanne on olla eesrinnas ja näidata, mida on maailmas uut ja see on aianduse valdkonna uus ja innovatiivne osa,» räägib aianduskooli õppemajandi juht Urmas Roht kahele riiulireale osundades. Tegemist on nutikate kasvuriiulitega, kuhu külvatud taimede kastmine ja väetamine käib täielikult automaatika abil, nagu ka LED-valguse doseerimine.