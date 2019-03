Eesti vanim ööklubi tähistab 25 aasta täitumist

Kakskümmend viis aastat on märkimisväärne saavutus Eesti klubimaastikul. Legendaarne ööklubi on olnud öine kohtumispaik, kus kokku saavad inimesed üle Eesti. Rahvusvaheliste suursündmuste tulekuga Otepääle on see maja saanud tuntuks ka paljude välismaalaste jaoks. Läbi aastakümnete on klubi olnud sadade tuhandete piduliste meelispaigaks. Klubi laval on ja astub ka tänaseni üles väga palju tippartiste ja –diskoreid.