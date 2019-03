Külalisi tervitasid Otepää vallamajas Otepää vallavolikogu esimees Jaanus Barkala ja vallavanem Kaido Tamberg.

Lisaks Soome suursaadikule Timo Kantolale osalesid visiidil veel saadiku abikaasa Irma Kantola ja saatkonna pressinõunik Hannele Valkeeniemi. Vihti vallast olid külla tulnud vallavanem Erkki Eerola, vallavolikogu aseesimees Erkki Aronen, vallavolikogu liige Pasi Saario ja kultuurijuht Tommi Muhli.

Külalised tutvusid UPM-Kymmene Otepää AS-ga, külastasid Tehvandi Spordikeskust, Otepää Gümnaasiumi, AS-i Sanwood, Sangaste lossi ja Vidrike külamaja.

Õhtul toimus Otepää Kultuurimajas südamlik sõprusõhtu, kus esines loominguline kollektiiv „Malk“ Lembi Oja juhendamisel. Otepää ja Vihti valla juhid uuendasid sõpruslepingut. Suursaadik Timo Kantola, kes eelmisel päeval võttis Käärikul osa Kekkose suusaraja sõidust, märkis, et Eesti ja Soome vahel on alati olnud erilised suhted. „Hea meel on näha, et need suhted on nii pikka aega kestnud ja on inimesi, kes sõprussidemeid hoiavad ja viivad edasi,“ lisas Timo Kantola.

Vihti vallavanem Erkki Eerola mainis, et ta on vaid veidi vanem, kui 30 aastane sõprus, kuid ta on kuulnud oma kodus sellest nii mõndagi. „Meil on olnud õige mitmeid Euroopa Liidu projekte, mida oleme koos teinud, loodan, et saame head koostööd ka edasi teha,“ ütles Erkki Eerola. „Mul on väga hea meel siin viibida.“ Otepää vallavanem Kaido Tamberg lisas, et on juba oma Vihti kolleegiga jõudnud ka edasise koostöö osas vestelda. „Leppisime Erkki Eerolaga kokku, et korraldame lähiajal Skype koosoleku, kus saame juba täpsemalt vestelda, mida edasi teha,“ ütles Kaido Tamberg.

Otepää vallavolikogu esimees Jaanus Barkala tänas suursaadikut ja Vihti külalisi küllatuleku eest. „Kolmkümmend aastat tagasi, kui see sõprus loodi, nõudis see tegelikult julgust nii meilt, kui ka Soome poole pealt. Mul on hea meel, et see julgus tookord ikka olemas oli. Tänu sellele saime näha vaba ja demokraatlikku maailma,“ lisas Jaanus Barkala.

Kontserdil astusid üles nii soome külalised, kui ka Otepää rahvas, kes meenutasid sõprussuhete algusaastaid: tollal Palupera valla eesotsas olnud ja suhted algatanud Vambola Sipelgas, toonased Vihti valla töötajad Päivi Veikkolainen ja Annika Valovirta ning Otepää poolt suhteid edendanud Valdur Sepp. Näidati säilinud videofilmi Soome sõpradega kohtumisest 30 aastat tagasi. Videooperaator 30 aastat tagasi oli Ain Kruusmaa, kes filmilõigud aastate jooksul säilitas.