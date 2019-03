Külapoed avasid kogukonna toel taas uksed

Nõuni külapoodnik Kristiina Palu teeb ise ka maitsvaid saiakesi. Pildil on pitsasaiakesed – ja tõesti, need lähevad kui soojad saiad!

Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Ja veel nii hästi, et on kohe tehtud. Just nõnda saab öelda maainimeste kohta, kes võtsid kaubandushiiult Coopilt üle külapoed ning avasid need taas.