Merca rääkis Vikerraadio saates «Käbi ei kuku», et lapsena oli tal raske aru saada, miks mingid ülesanded on mõeldud tüdrukutele, teised poistele.

Näitleja Merle Jääger ehk Merca nentis, et tal on olnud probleeme sooidentiteediga. Oli aeg, kus ta last oma ellu ei soovinud ning pinget pakkus kõik see, mida loetakse pigem osaks meeste maailmast.