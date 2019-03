Lindude pesitsusperioodiks peavad olema metsatööd tehtud

Ohustatud linnuliikide pesitsusaja alguse tõttu tuletab keskkonnaamet metsamajandajatele meelde, et raietööd, seal hulgas metsamaterjali kokkuvedu raiealalt, peavad olema kooskõlas neile metsateatises antud tingimustega, teatas ameti pressiesindaja.

Looduses on näha esimesi kevade märke - kassikakk, karvasjalg-kakk ja merikotkas alustasid pesitsemist juba veebruaris. Märtsis alustasid pesa kohendamist händkakk, kodukakk, kanakull, varsti ka rähnid.

"Pesitsusperiood on lindude elus kõige olulisem ja õrnem aeg. Selle edukast läbimisest sõltub paljuski liikide püsimajäämine. Oluline on, et raietööd ei häiriks ohustatud linnuliikide pesitsust, sest häiringute tõttu võivad linnud pesakohast lahkuda ja pesaehituse pooleli jätta. Kitsa elupaiganõudlusega liigid ei pruugi sobivat pesakohta lähiümbrusest leida ja võivad pesitsemisest loobuda. Seetõttu tuleb lõpetada raietööd ohustatud linnuliikide pesapaikade lähistel enne lindude pesitsusaega,“ lausus Keskkonnaameti liigikaitse büroo juhataja Marju Erit.