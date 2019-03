Galerii: Sajad noored kogunesid Võrru kevadisele õpilaslaadale

«Õpilasfirmade tegevus läheb Kagu-Eestis iga aastaga üha populaarsemaks,» rääkis Võru gümnaasiumi direktor Karmo Kurvits, kes oli ka laupäeval Kagukeskuses toimuva laada üks korraldaja. «Õpilaste edu taga on kindlasti varasemate aastate edulood. Mul on hea meel, et ka kohalikud põhikoolid on leidnud üles minifirmade programmi.»