Ööl vastu pühapäeva võib teedel udu esineda

Ilmaprognoosi järgi on laupäeva õhtul ja öösel pilves selgimistega ilm. Öösel võib esineda udu ning sadada uduvihma või lörtsi. Puhub valdavalt lõunakaaretuul 1-7 m/s ning õhutemperatuurid jäävad öö jooksul -1 ja +2 kraadi vahele.

Maanteeamet tuletab liiklejatele meelde, et liikluses on oluline keskenduda ja olla tähelepanelik ehk tegeleda sõiduki juhtimisega. Kui juht tegeleb sõidu ajal kõrvaliste tegevustega, on ta terav nägemisväli kuni 50 protsenti väiksem.