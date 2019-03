Tõrva Raadio sai uue toimetuse

Uuest toimetusest leiab aastatepikkuse kogemusega liikmeid, aga ka särasilmseid uustulnukaid. Rääkides uuest toimetusest oli Rajametsal öelda järgmist: “Mul on hea meel, et kohalikud noored näitavad oma agarust, et teha ägedaid asju ja on valmis aitama raadio sünnipäeva tähistada nii võimsalt, kui võimalik. Nende kaheksa inimesega, kes täna said toimetusse kinnitatud, hakkame koheselt tööle selleks, et raadiot ette valmistada kõigeks, mis meid sel märgilisel aastal ees ootab.”