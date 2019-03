Valga sünnitusosakonna taasavamise kohta läks liikuma enneaegne uudis

EKRE esimees Mart Helme ütles täna postitust kommenteerides siiski, et enne koalitsioonilepingu lõplikku allkirjastamist ei saa nad sellist lubadust anda. «Praegu on lepitud kokku selles, et maakondlikke haiglaid ei suleta,» lausus Helme, kelle sõnul tuleks sünnitusosakondade taastamise puhul kõne alla sisuliselt vaid Valga haigla. «Teame väga hästi, et Valgas on sünnitusosakonna ruumid juba ära antud ja ümberkorraldused tehtud.»

Ka Isamaa juht Helir-Valdor Seeder kinnitas, et Valga sünnitusosakonna teema oli läbirääkimistel arutusel. «Praegu on vara midagi lubada,» lausus Seeder. «Kui läbirääkimised on lõppenud, siis on selge, kas see on võimalik.»

Isamaa peasekretär Priit Sibul lausus, et loomulikult ei ole kellelgi midagi Valga sünnitusosakonna taasavamise vastu. «See eeldab aga raha, need arutelud seisavad koalitsiooniläbirääkimistel sellel nädalal alles ees,» lausus Sibul.

«Praegu räägitakse väga paljudest asjadest, mille vastu pole kellelgi midagi,» rääkis Sibul. «Teine asi on, kui hakatakse rahakotti vaatama. Siis on ilmselgelt nii nagu elus ikka: kõige jaoks ei jagu. Tekib küsimus, milleks siis jagub. Seega seni, kuni pole kõiges kokku lepitud, pole tegelikult milleski kokku lepitud. Tuleb ära oodata viimane kokkulepe ja siis saab öelda, milleks on piisavalt raha.»

See kõik ei tähenda Mart Helme sõnul siiski, et osakonna taastamist poleks võimalik plaani võtta. Ta kinnitas, et alanud nädalal tulevad väga rasked läbirääkimiste teemad, sealhulgas kodakondsusküsimused. «Esialgu jääb kõik lootuse tasemele, sest koalitsioonileping peab ikkagi lõpule jõudma ja allkirjad saama. Siis saame edasi minna,» lisas Helme.

EKRE juhi Mart Helme abikaasa Helle-Moonika Helme kirjutas reedel sotsiaalmeedias oma postituses: «Koalitsiooniläbirääkimistel sai kokku lepitud, et Valga sünnitusosakond taastataks.»