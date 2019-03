Võru- ja Põlvamaa vabatahtlike koordinaatori Laura-Elisa Kägra sõnul vajavad väärikas eas inimesed eelkõige tunnet, et neist hoolitakse.

Võru- ja Põlvamaa on kaks kuuest maakonnast, kus on käsile võetud vabatahtlike kaasamine hoolekandesse. Asja eestvedamise on võtnud enda kätte Laura-Elisa Kägra.